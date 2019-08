Exclusief voor abonnees Chouchi eruit in achtste finale 29 augustus 2019

00u00 0

Terwijl zijn grote concurrent Matthias Casse voor het enige olympische ticket in de categorie tot 81 kilo weer veel punten raapte - elk land mag op de Spelen maar één judoka per gewichtsklasse afvaardigen - ging Sami Chouchi, vice-Europees kampioen in 2018, er in de achtste finales al uit. De Brusselaar, 19de op de wereldranking, moest zijn meerdere erkennen in de Georgiër Luka Maisuradze (IJF 29). (VH)