Choreograaf '#LikeMe' krijgt celstraf voor misbruik vier minderjarigen

Eén van de bedenkers van de populaire Ketnet-reeks '#LikeMe' is gisterochtend veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 30 maanden met uitstel. Choreograaf Bart V.O. (38) is schuldig aan het misbruik van vier jonge dansers. Het Antwerpse parket begon vorig jaar een onderzoek nadat één van de slachtoffers een klacht had ingediend. Hij verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 door V.O. was aangerand en verkracht, toen die zijn dansleraar was. Bart V.O. ontkende de aantijgingen, maar in de loop van het onderzoek kwamen dus nog drie andere slachtoffers in beeld. "Het enige wat voor hem telde, waren zijn eigen seksuele verlangens", aldus de rechter. (BJS)

