Cholesterolremmers veel te vlot voorgeschreven 17 januari 2019

Niet minder dan 1,5 miljoen Belgen slikken statines of cholesterolremmers. Bij 40-plussers gaat het zelfs om één op de vier. Daarmee hopen ze het risico op een beroerte of hartaanval in te dijken. Experts menen echter dat de medicatie te lichtzinnig wordt voorgeschreven en vaak overbodig is. De eerste stap zou eenvoudigweg een gezondere levensstijl moeten zijn. Hoewel de medicatie de kans op een hartinfarct over het algemeen met 30% verkleint, is het nut niet bij iedereen even groot. Bovendien worden de pillen vaak niet genomen zoals het hoort: meer dan de helft houdt zich niet aan het voorschrift om elke dag en over een lange periode statines te slikken. Eén op de vijf neemt niet eens de moeite om een tweede doos te halen. Wie de medicatie neemt en zich afvraagt of dat wel nodig is, gaat best even langs bij de dokter.

