Chocomousse van Guy D'haeseleer bezorgt Unia meeste werk 25 juni 2019

00u00 0

De chocomousse van Guy D'haeseleer valt het minst goed op de maag. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg vorig jaar de meeste meldingen over de kopman van Forza Ninove. Dat staat te lezen in het jaarrapport. D'haeseleer kwam onder vuur toen hij in de aanloop van een eetfestijn van zijn partij op Facebook bij een foto van jonge Afrikanen had geschreven: "Vroeg op om chocomousse te maken." Voorts haalden Forza Ninove-leden volgens Unia het nieuws "door hun verkiezingsoverwinning te vieren met simultane bewegingen die alle eigenschappen van een nazigroet vertoonden". In totaal kreeg Unia 270 meldingen over politici en partijen. De partij ISLAM schoot met 157 meldingen de hoofdvogel af. Die partij stelde voor om vrouwen en mannen gescheiden te houden op het openbaar vervoer. Ook over voormalig staatssecretaris Theo Francken kwamen meldingen. In geen enkel geval kwam het tot een rechtszaak.

