Chocolatier Galler in Qatarese handen 30 mei 2018

De koninklijke familie van Qatar heeft de controle verworven bij de Luikse chocolatier Galler. Al sinds 2006 zit de familie van sjeik Bin Jassim Al Thani in het kapitaal van Galler, maar haar belang bleef steeds onder de 50%, zo meldt 'De Tijd'. Daar is nu verandering in gekomen. De Qatari hebben een "substantiële meerderheid" van de aandelen in handen gekregen. De 63-jarige oprichter, Jean Galler, behoudt slechts een symbolisch minderheidsbelang. Hij blijft voorlopig creatief directeur en verantwoordelijk voor de communicatie. Galler was vorig jaar goed voor een recordomzet van 35 miljoen euro en een brutobedrijfswinst van 2,5 miljoen euro. Het chocoladebedrijf profiteert volop van zijn expansie in Azië.

