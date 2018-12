Chocoladereep ligt niet aan kassa? Dan kopen we ze niet 20 december 2018

Een typisch fenomeen aan de kassa van de supermarkt: terwijl je staat aan te schuiven, roept die reep chocolade steeds luider je naam... tot je ze toch maar meegrist. Het hoeft niet te verbazen: als je de ongezonde snacks daar weghaalt, snoepen we minder. Dat bewijst nu ook een Britse studie bij 7.500 supermarktbezoekers. Nadat de 'snoeprekken' aan de kassa verdwenen waren, werden 76% minder 'on the go'-snacks verkocht. "Een simpele ingreep om gezond eten aan te moedigen", vindt de hoofdonderzoeker. "Zulke impulsaankopen kan je makkelijk vermijden."

