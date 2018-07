Chocolade, lolly's, olie... in Brusselse cannabiswinkel is alles te koop, behalve wiet 20 juli 2018

00u00 0

Brussel is een cannabiswinkel rijker - volledig legaal bovendien. Street Shop is de eerste in zijn soort in ons land, en verkoopt een heel gamma aan cannabisproducten, van chocolade over lolly's tot zalfjes en olie. Zelfs gedroogde cannabisbladeren zijn er voor 8 à 13 euro per gram te koop, en ze zien er net zo uit als gewone wiet. Het enige verschil: je wordt er niet high van. In Street Shop zijn immers enkel producten te koop zónder THC, het actieve bestanddeel van cannabis. "Van onze planten ontspan je. Ze dienen om te infuseren in thee, niet om te roken", zegt uitbater Vincent Borrel. De keten komt overgewaaid uit Frankrijk, waar al zeven vestigingen zijn. De winkel is enkel toegankelijk voor volwassenen. (DCFS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN