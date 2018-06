Chlamydia bezig aan stevige opmars 08 juni 2018

Studentenartsen van de KU Leuven waarschuwen voor chlamydia. Ze krijgen nu zeven keer meer studenten met de soa over de vloer dan tien jaar geleden. "We zien de opmars ook in de rest van het land, hoofdzakelijk bij jongeren", zegt studentenarts Rikka De Roy aan 'VTM Nieuws'. Er wordt geschat dat één op de twintig jongeren drager is. Onderzoekers zien de opmars niet alleen bij studenten, maar bij de hele bevolking. In 2016 waren minstens 6.000 mensen besmet. "Dat de soa meer vastgesteld wordt, heeft gelukkig ook te maken met een betere screening", vertelt

HLN