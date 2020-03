Exclusief voor abonnees Chirurgen roepen Wilmès op tot systematische tests 23 maart 2020

Professor Didier De Cannière en professor Guy-Bernard Cadière, twee chirurgen van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, roepen in een open brief aan premier Sophie Wilmès (MR) op tot systematische tests op Covid-19. Dat is volgens hen noodzakelijk om ziekenhuispersoneel te beschermen tegen besmetting. "Het is niet langer aanvaardbaar, vanwege het ontbreken van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het kan niet die alleen te kunnen gebruiken voor de zeldzame patiënten die positief getest zijn. Terwijl we dagelijks vele patiënten behandelen zonder dat te weten en een groot risico lopen door ze niet te laten testen", zo stellen zij.