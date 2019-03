Chirurg en CEO riskeren 9 maanden met uitstel na dood patiënte 15 maart 2019

00u00 0

Helemaal vanuit Canada kwam Robert Starkes deze week naar de rechtbank in Tongeren, samen met zijn schoonbroer Rick Rowsell. Zijn zus Mildred (44), echtgenote van Rick, overleed in 2011 na een buikwandoperatie in de Wellness Kliniek in Genk. Volgens de aanklager, die negen maanden cel met uitstel vorderde voor de CEO en de hoofdchirurg van de kliniek, kreeg Mildred niet de juiste nazorg. Er was tijdens de operatie ook geen anesthesist aanwezig. "Mickie kan niet meer spreken, we hopen dat het rechtssysteem dat voor haar zal doen", aldus Robert. De familie vraagt een schadevergoeding van 250.000 euro. (VCT)