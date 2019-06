Exclusief voor abonnees Chirurg die Froome opereerde optimistisch 15 juni 2019

Giorgio Gresta, de chirurg die Chris Froome eergisteren opereerde na zijn zware val, is optimistisch. "Als hij hard werkt, komt hij hier over zes maanden sterker uit", stelde de man in 'La Gazzetta dello Sport'. Volgens Gresta verloor Froome wel zo'n twee liter bloed. "Toen we uitlegden wat er gebeurd was en welke blessures hij had, bleef Froome erg kalm. Hij zal dan ook zo snel mogelijk ontslagen worden uit de afdeling intensieve zorg. Het kan zijn dat hij over zes maanden al sterker is dan ervoor." (JH)

