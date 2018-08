Chiromeisje (15) vecht nog voor haar leven 03 augustus 2018

Het 15-jarige Chiromeisje uit Boutersem dat net over de Nederlandse grens werd aangereden, ligt op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis van Nijmegen. "Lola heeft zware verwondingen aan haar rug en hoofd", zegt haar vader, Dieter D. Het ongeval gebeurde woensdagavond. In Bergeijk reed een 85-jarige Nederlander in op een groep van vijftien jongeren en drie begeleiders van Chiro Roosbeek, die op weg waren naar hun kampplaats in Hilvarenbeek. Mogelijk werd de automobilist, die in Dessel woont, verblind door de laagstaande zon. Lola D. werd met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze nog altijd voor haar leven vecht. Haar ouders wijken niet van haar zijde. "Af en toe kunnen we met haar spreken", aldus nog haar vader. "Dat ze al kleine bewegingen kon maken met haar handen en benen is een hoopvol teken." Op dezelfde weg in Bergeijk lieten in 2011 nog twee Nederlandse scouts van 15 het leven bij een ongeval. (KAV/KBG)

