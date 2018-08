Chiroleider sluist 24.000 euro door naar eigen rekening 28 augustus 2018

00u00 0

De hoofdleider van Chirojongens Don Bosco in Torhout heeft 24.000 euro van de jeugdbeweging doorgesluisd naar z'n eigen rekening. Het ging om opbrengsten van hun jaarlijkse fuif en evenementen zoals een kerstmarkt. T.L. (21) uit Torhout kon twee jaar ongestoord z'n gang gaan. Pas vorige maand ontdekte de nieuwe hoofdleider het gesjoemel. "Onze werking kende nooit problemen en we kwamen ook nooit geld tekort", zegt Karel Jonckheere. "Wij stelden ons dus geen vragen." L. werd aan de kant geschoven als leider, maar de Chirogroep dient in overleg met de Chiro Nationaal geen klacht in. "T. betaalde al zo'n 10.000 euro terug en zal de rest van het bedrag in schijven overmaken. Een klacht haalt niets meer uit." T.L. stond normaal ook op de kieslijst van sp.a Torhout, maar zette na de onthullingen een stap opzij. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN