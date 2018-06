Chiroleider in levensgevaar na vechtpartij 25 juni 2018

Bij een massale vechtpartij tijdens de 'Batjes', het jaarlijkse koopjesweekend in Roeselare, is zaterdagavond een 26-jarige chiroleider (foto) levensgevaarlijk gewond geraakt. Aanleiding was een discussie met jongeren die een afgesloten straat wilden inrijden. Ze parkeerden hun BMW en keerden met een tiental anderen terug, gewapend met matrakken en de gespen van hun broeksriemen over hun vuisten gewikkeld. Nog dezelfde nacht kon de politie vijf verdachten tussen 17 en 21 jaar uit Roeselare oppakken.

