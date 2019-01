Chirofuif stilgelegd na gevechten 28 januari 2019

De Chirofuif van Sint-Martens-Bodegem is zaterdagnacht vroegtijdig afgebroken na verschillende vechtpartijen. De politie van Dilbeek sloot de zaal ook af omdat er te veel feestvierders waren. Chiro Bodegem wijst met de vingers naar enkele feestvierders. "Mensen zijn met valse tickets binnengeslopen", zegt Chiro-leider Axel De Greef. "We hadden een limiet op 700 mensen, maar waarschijnlijk zaten er meer dan 1.000 feestvierders in de zaal." De aanwezige feestvierders vragen een terugbetaling van hun ticket. De Chiro zit binnenkort samen om de zaak te bespreken. (MEN)