Chique buurt opgeschrikt door geweerschoten: twee eksters dood 17 april 2018

De Marionetten, een residentiële wijk in Kortrijk, stond gistermiddag even in rep en roer. Een buurtbewoner had geweerschoten gehoord en de politie gebeld. Die nam geen risico en rukte meteen massaal uit. In de omgeving werd een perimeter ingesteld, zwaargewapende inspecteurs hielden de wacht. Een schutter vond de politie niet, wel twee dode eksters. In de omgeving werden ook kogelinslagen gezien in enkele bomen. Na een klein uurtje werd de perimeter opgeheven en keerde de rust terug in de chique buurt. Er loopt nu een onderzoek naar de identiteit van de schutter. (VHS)