Exclusief voor abonnees Chique Afterwork TIP 1: GROBBENDONK 29 maart 2019

00u00 0

In het Aldhem Hotel in Grobbendonk kan je vrijdagavond de werkweek afsluiten met Chique Afterwork. Hapjes en drankjes zijn aanwezig, en hopelijk ook jouw dansbenen, want er zal ook gedanst worden! De afterwork gaat van start om 18 uur, en eindigt om 1 uur. De toegangsprijs is 13 euro (inclusief glas cava), te bestellen op www.chiqueafterwork.com/tickets. Afspraak vrijdagavond aan Jagersdreef 1, Aldhem Hotel, om het weekend goed in te zetten! (AMK)

