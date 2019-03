Exclusief voor abonnees Chipciu straks terug bij RSCA? 28 maart 2019

Onwetendheid. Dat is de staat waarin Alex Chipciu (29) zich bevindt omtrent zijn eigen toekomst. Anderlecht leent de Roemeen uit aan Sparta Praag, met aankoopoptie, maar het is niet zeker dat de Tsjechen zullen toehappen. "Blijkbaar heb ik een erg hoog salaris", aldus Chipciu in Roemeense media. "Dus het is afwachten wat er gebeurt. Misschien ga ik wel terug naar Anderlecht, ik hou van de club en ik hoorde dat de nieuwe voorzitter (Marc Coucke, red.) me een sterke speler vindt." Chipciu ligt nog tot 2020 onder contract bij RSCA. (PJC)