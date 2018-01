Chipciu out voor Genk 00u00 0

De ziekenboeg van Anderlecht raakt alleen maar voller. Nu is ook Alexandru Chipciu out. De Roemeense rechterflankspeler, die op stage een goeie indruk liet, sukkelt met de knie. Het is een vorm van overbelasting na de vele looptrainingen in Spanje, zo valt in zijn entourage te horen. Normaal gezien mist Chipciu de topper tegen Racing Genk op zondag, net als Ivan Obradovic. Die heeft last aan het scheenbeen en traint individueel. Mogelijk kan het duo volgende week de trainingen hervatten, maar ze blijven wel twijfelachtig voor het duel tegen Waasland-Beveren op woensdag. (PJC)