Chipciu opnieuw out 17 september 2019

Van de regen in de drup. Alexandru Chipciu (30) is opnieuw out. De Roemeen miste een groot deel van de voorbereiding en de competitiestart door een blessure aan de hamstrings. De laatste weken trainde hij voluit mee - in de testimonial van Vincent Kompany in Manchester maakte hij zelfs minuten in wat hij nadien "één van de mooiste dagen uit zijn leven" noemde - maar intussen zit hij wederom in de ziekenboeg. Anderlecht zag in Chipciu, die eerstdaags nog wat check-ups moet ondergaan, een interessante speler om op de rechtsachterpositie de concurrentie aan te gaan. (PJC)