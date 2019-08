Exclusief voor abonnees Chipciu op de terugweg 13 augustus 2019

00u00 0

De kuit speelt niet langer op. Alexandru Chipciu heeft gisteren individueel getraind op het veld. Eerstdaags zal hij proberen om bij de groep aan te sluiten. Chipciu is al meer dan een maand out, waardoor hij een groot deel van de voorbereiding miste. Wellicht komt de partij tegen KV Kortrijk wel nog te vroeg. Anderlecht ziet in de Roemeen een goeie rechtsachter. Bij de nationale ploeg speelde hij al meermaals op die positie, tijdens zijn vorige passage bij RSCA - paars-wit verhuurde hem aan Sparta Praag - was Chipciu een rechtsbuiten. (PJC)