Chip meet of je onfris ruikt 23 maart 2019

Goed nieuws voor wie zich weleens afvraagt of hij (m/v) na een lange, stresserende dag op de werkvloer nog wel fris genoeg ruikt. Technici van de Britse chipbakker Arm hebben een chip ontwikkeld die aan je okselgeur een score geeft van één tot vijf. Op die manier weet je objectief of het tijd is voor een vleug deo, een 'hoerenwasje' (gezicht, kruis en oksels) of een grondiger wasbeurt. De producent gaat nu proberen de chip zo dun mogelijk te maken, zodat die - verwerkt in een stukje plasticfolie - in kleren kan worden ingenaaid zonder dat de drager er last van ondervindt. Collega's - of delicater nog: bazen - met lijfgeuren waar niemand hen op durft te wijzen, kunnen dankzij deze technologische ontwikkeling straks misschien tot een minimum worden herleid. Een chip om te weten of je uit je bek stinkt, blijft voorlopig helaas nog toekomstmuziek. (JPM)

