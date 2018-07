Chip beloont fietsende kinderen 17 juli 2018

Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk kinderen met de fiets naar school gaan? In Bonheiden krijgt de schoolgaande jeugd een chip om aan hun voorwiel of boekentas te bevestigen. Een draadloos systeem aan de fietsenstallingen registreert de kilometers die ze met hun tweewieler van thuis naar de schoolpoort afleggen. Wie deelneemt, krijgt een beloning in de vorm van kermisjetons. Door de campagne nemen nu zes op de tien kinderen de fiets naar school in plaats van één op de tien ervoor. (YDS)

