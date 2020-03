Exclusief voor abonnees Chinezen steken Belgen hart onder de riem 23 maart 2020

Al zestig dagen zit Jerry Van Oudenhove, de laatste Belg in Wuhan, in lockdown. De docent Engels en Frans volgt van daaruit ook de Belgische situatie op de voet én hij heeft zelfs de Facebook-groep 'China helps Belgium' opgericht. "Mijn studenten en hun families hier in China willen samen met mij de Belgen aanmoedigen in deze moeilijke tijd, waarbij iedereen moet doorbijten en binnenblijven. Als wij het hier kunnen, dan jullie ook!" Van over het hele land zijn inmiddels jonge mensen op de kar gesprongen om ons een hart onder de riem te steken.

