Chinezen maken plaats voor Carrasco 26 februari 2018

00u00 0

Yannick Carrasco (24) is weer een stap dichter bij China. Dalian Yifang, de Chinese promovendus die de Rode Duivel wil inlijven, heeft met Mushekwi en Boli twee buitenlandse spelers aan de deur gezet. Chinese clubs mogen maar drie buitenlanders in hun kern hebben. Mushekwi en Boli waren daar twee van. De voorzitter zou gezegd hebben dat beide ontslagen "noodzakelijk" waren "in het licht van de ontwikkelingen". In de Chinese pers stond gisteren dat Carrasco's transfer voor 90% rond is, mogelijk volgt ook Fernando Torres. Carrasco zou in China 10 miljoen euro per jaar verdienen. Dalian Yifang zou weldra een nieuwe coach aanstellen: Jose Antonio Camacho en Laurent Blanc zijn de topkandidaten. (KDZ/MGA)