Exclusief voor abonnees Chinezen maken gourmet duurder 14 december 2019

00u00 0

De voorbije 20 jaar was varkensvlees nooit zo duur als nu. De groothandelsprijs bedraagt 1,78 euro per kilo. De prijzen worden sinds afgelopen zomer opgedreven door de enorme vraag vanuit China, waar de Afrikaanse varkenspest tot massale slachtingen heeft geleid. De grote vraag maakt ook onze gourmet- of fondueschotel duurder. Voor de varkenshouders zijn die hoge prijzen een zegen. "Zij kunnen de schulden wegwerken die ze vorig jaar en begin dit jaar hebben opgebouwd", klinkt het bij de Boerenbond. (SPK)