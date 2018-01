Chinezen kunnen onze gsm-masten hacken 00u00 0

Saskia Van Uffelen, CEO van het Zweedse netwerkinfrastructuurbedrijf Ericsson in België, pleit voor een betere bescherming van de gsm-antennes in ons land. "Wij zijn het enige land in Europa waar alle mobiele communicatie wordt gedraaid op Chinese infrastructuur." En China "neemt een loopje" met databeveiliging, zegt ze. Van Uffelen merkt op dat alle gsm-antennes in België van Huawei en ZTE zijn, twee Chinese bedrijven. In Frankrijk moeten alle kritische omgevingen - zoals luchthavens, spoorwegen, openbare omroep - een certificatie krijgen van datasecurity. Telecomminister De Croo (Open Vld) zegt dat er initiatieven bezig zijn om onze kritische infrastructuur te beveiligen. Een mogelijkheid is dat ook hier antennes een certificatie krijgen.

