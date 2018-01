Chinezen kopen reizen in plaats van diamanten 00u00 0

Chinezen geven steeds meer geld uit aan hun nieuwe voorliefde: luxereizen. In China en India loopt de verkoop van diamanten daardoor terug, tot bijna 5%. De jongere generatie spendeert immers liever zijn inkomen aan high-end elektronica, reizen en goed eten. In een poging de diamantindustrie te stimuleren, wil het Zuid-Afrikaanse diamantbedrijf De Beers nu luxereizen aanbieden naar Afrikaanse bestemmingen waar de diamanten vandaan komen. China heeft het hoogste aantal uitgaande reizigers ter wereld, volgens de World Tourism Organization. In 2016 reisden meer dan 135 miljoen Chinezen buiten hun eigen land, waarbij ze 12% meer uitgaven dan in voorgaande jaren. (JL)