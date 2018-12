Chinezen azen op Atomic-ski's en Wilson-rackets 08 december 2018

00u00 0

De tennisrackets van Wilson, het skimerk Atomic, het wielermerk Mavic en het honkbalmerk Louisville Slugger komen mogelijk in Chinese handen terecht. Een consortium uit de Volksrepubliek heeft een bod gedaan op het beursgenoteerde Finse Amer Sports, dat eigenaar is van de merken. Het consortium bestaat naast de sportgroep Anta Sports onder meer uit de technologiegigant Tencent en het investeringsbedrijf van de stichter van de yogakleding Lululemon Athletica. Het heeft omgerekend zowat 5,7 miljard euro veil voor de overname van het Finse bedrijf. Anta is overigens niet de eerste de beste. Hij is al eigenaar van het skimerk Descente en bezit ook de rechten op de Chinese activiteiten van het sportmerk Fila, alsook op die van de NBA-competitie. Met de Olympische Winterspelen van 2022 in China voor de deur verwacht de sector er een extra duw in de rug. Amer is op weg om dit jaar meer dan 2 miljard euro omzet te boeken. (JVG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN