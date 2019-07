Exclusief voor abonnees Chinese transfer Santini moet RSCA aan centen voor spits helpen 26 juli 2019

00u00 0

Afscheid van zestien competitiedoelpunten. Chinese bronnen melden dat Ivan Santini (30) op een zucht van een transfer naar de Chinese eerste klasse staat. Het nieuws dat de Anderlechtaanvaller op weg is naar Azië, werd ons door zijn entourage bevestigd - het zou om Jiangsu Suning FC gaan. Santini moet wel nog een akkoord vinden met de Chinezen, in tegenstelling tot Anderlecht, dat meer dan 2 miljoen euro kan cashen. Mocht het effectief tot een deal op alle niveaus komen, dan verliest paars-wit weliswaar een altijd scorende negen, maar int het wel centen die het kan gebruiken om een spits aan te trekken die wél in de filosofie van Vincent Kompany past - minder statisch en beter in het samenspel. Op dit moment zit RSCA financieel krap om nieuwkomers te halen, terwijl een extra aanvaller een must is. Kiese Thelin en Dimata zijn out, wellicht moet middenvelder Pieter Gerkens tegen KV Oostende depanneren.

