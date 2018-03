Chinese strip in het stripmuseum 17 maart 2018

00u00 0

Lezen Chinezen stripverhalen? En is stripkunst even populair in Beijing als in Brussel? Tijdens een bezoek aan de overzichtsexpo 'Panorama van de Chinese Strip' in het Stripmuseum in Brussel krijg je als bezoeker het antwoord op al deze vragen. Het oudste Chinese geïllustreerde boek, gedrukt aan de hand van houtsneden, dateert uit het jaar 868, lang voor de uitvinding van de boekdrukkunst dus. De Chinese strips of 'manhua' namen een grote vlucht in de eerste helft van de twintigste eeuw. Meneer Wang, de eerste held die in verschillende Chinese strips terugkeerde, verscheen in 1929, hetzelfde jaar als Kuifje werd geboren. Met tal van voorbeelden toont de verrassende expo ook dat volwassen Chinezen tegenwoordig vooral interesse hebben voor westers geïnspireerde strips, maar dat jongeren vooral houden van Aziatische manga's omdat ze van jongs af aan zijn opgevoed met Japanse tekenfilms. (JL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN