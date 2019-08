Exclusief voor abonnees Chinese strijdkrachten verzamelen nabij Hongkong 16 augustus 2019

00u00 0

Duizenden Chinese militairen zijn gisteren samengekomen in een stadion in Shenzhen, de Chinese metropool dicht bij de grens met Hongkong. Buiten het stadion stonden tientallen legertrucks en geblindeerde voertuigen voor troepentransport. Het is niet duidelijk of de troepenverzameling druk wil zetten op het al weken onrustige Hongkong of dat er concrete plannen zijn om tussenbeide te komen indien de protesten aanhouden. Het Chinese leger mag zich in principe niet mengen in de zaken in Hongkong, een speciale administratieve regio van China. Het kan dat wel doen indien de Hongkongse autoriteiten daar zelf om vragen. De betogers willen dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is. (EV)

