Chinese ploegmaat: "Carrasco is luierik en sfeerbederver" 21 juni 2019

00u00 0

Liever vandaag dan morgen is hij er weg. Yannick Carrasco (25) heeft het gezien in China. Zeker nu zijn doelman bij Dalian Yifang stevig uithaalt. "Sinds je terug bent, beweeg je niet eens op training. Tijdens onderlinge wedstrijdjes sta je daar maar wat. Je valt niet aan, je verdedigt evenmin. De sfeer op training is helemaal bedorven", foetert Yu Ziqian op de Chinese website Weibo. "Hoe belangrijk een speler ook is, hij kan zich nooit boven het team plaatsen." Het was niet de enige sneer van de doelman richting Carrasco. "Toen we tegen Shanghai Shenhua speelden, pakte je met opzet je vierde gele kaart zodat je geschorst was tegen Shanghai SIPG en vroeger kon terugkeren naar Europa." En ook over de vertraagde vlucht waardoor Carrasco vorig weekend het duel tegen Hebei Fortune miste, had Yu Ziqian zijn mening. "Je liet de club weten dat je vliegtuig vertraging had, maar als je een dag vroeger terugkeert, hoe kan je dan te laat zijn?"

