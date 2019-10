Exclusief voor abonnees Chinese oma (67) bevalt van meisje (en daar kwam geen ivf aan te pas) 29 oktober 2019

Een 67-jarige grootmoeder in Oost-China is bevallen van een meisje. Daarmee is ze de oudste Chinese die via een natuurlijke zwangerschap een kind ter wereld brengt. Tian, een gepensioneerde dokteres, zou gebruik hebben gemaakt van traditionele Chinese vruchtbaarheidsbehandelingen. Het meisje kwam ter wereld met een keizersnede, woog 2,53 kilo bij de geboorte en kreeg de naam Tianci, wat zoveel betekent als 'geschenk uit de hemel'. Volgens de chirurg die de ingreep uitvoerde, had de vrouw eierstokken vergelijkbaar met die van een vrouw van 40, wat de natuurlijke zwangerschap zou verklaren. Tian en haar 68-jarige echtgenoot hebben twee volwassen kinderen en enkele kleinkinderen, van wie het oudste 18 is. Sinds China afstapte van de eenkindpolitiek proberen veel oudere moeders opnieuw zwanger te raken. In september beviel in India een 73-jarige vrouw van een tweeling, maar daar kwam ivf aan te pas.

