Chinese muntjak bedreigt Vlaamse fauna en flora 25 januari 2019

Sinds 2016 al wordt van elke jager die een Chinese muntjak aantreft, verwacht dat hij het dier afschiet of vangt. Deze exoten bedreigen immers onze fauna en flora. Het Agentschap Natuur en Bos helpt de diersoort ook bestrijden. Zo is vorige week in Oost-Vlaanderen nog een muntjak neergeschoten. Toch blijft de populatie groeien. Vorig jaar kreeg Natuurpunt meldingen binnen over 53 exemplaren, terwijl het dier hier pas tien jaar eerder voor het eerst in het wild is gezien. "Ze zijn niet alleen gesignaleerd ten noorden van Anwerpen, maar doken ook op tussen Affligem en Asse. Als we niets ondernemen, vreten ze straks nog de hyacinten weg in het Hallerbos." (IDV)