Chinese interesse voor Orlando Sá 26 februari 2018

Verliest Standard deze week zijn topschutter Orlando Sá? De kans is reëel. Er is serieuze interesse uit China voor de Portugese aanvaller, die voor de tweede week op rij op de bank zat. "Het speelt al een aantal weken", zei zijn coach Sá Pinto na de match. We proberen Orlando te helpen om dit achter zich te laten. Het is ongelofelijk dat de transfermarkt in China nog open is, ik ben het er niet mee eens dat zoiets kan."

