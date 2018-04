Chinese eigenaar schrapt beursgang Swissport 11 april 2018

Bagage-afhandelaar Swissport trekt voorlopig niet naar de beurs van Zurich. De eigenaar, het Chinese conglomeraat HNA Holding, had gehoopt om via een beursgang de 2,7 miljard Zwitserse francs te recupereren van de aankoop in 2015. Maar de plannen zijn voorlopig in de koelkast gezet omwille van de huidige marktomstandigheden, zo luidt het officieel. Maar het echte probleem zou het verschil in waardering zijn tussen HNA en de potentiële investeerders, die vooraf werden gecontacteerd. Vorige maand moest HNA, dat kampt met een liquiditeitstekort, ook al de beursplannen voor cateringbedrijf Gategroep schrappen. HNA wil over twee jaar 50 miljard dollar aan activa verzilveren. Ook het belang in de Hilton Group, goed voor 82,5 miljoen aandelen of een kwart van het totaal, is in de etalage gezet.

