Chinese clubs spendeerden ruim 200 miljoen euro 01 maart 2019

00u00 0

Geld is geen probleem in China. Dat bewijzen de hallucinante lonen en transfersommen die iedere mercato gespendeerd worden door de clubs. Dit keer staat de teller op 217 miljoen euro. Een vergelijking leert dat de Chinese Super League, na de grote vijf Europese competities, daarmee het meest kwistig is. Voor onder meer de Engelse Championship en de Russische Premjer Liga. Belangrijke kanttekening: Chinese clubs mogen maar vier buitenlanders opnemen in hun selectie en amper drie stuks inzetten tijdens een match. Niet toevallig worden zij gehaald voor woekerprijzen. Zo telde Guangzhou Evergrande deze winter 62 miljoen neer voor het Braziliaanse duo Paulinho-Talisca, Marek Hamsik verhuisde dan weer voor twintig miljoen van Napoli naar Dalian Yifang. Daartegenover staat dat teams uit de Super League slechts 32 mijoen euro transferinkomsten totaliseerden. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN