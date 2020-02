Exclusief voor abonnees Chinese arts (34) die virus ontdekte overleden 07 februari 2020

De Chinese arts die eind vorig jaar zijn collega's waarschuwde voor een uitbraak van het coronavirus, is nu zelf aan het virus overleden. Dat meldt de Chinese staatskrant 'Global Times'. Li Wenliang (34), dokter in een ziekenhuis in de Chinese metropool Wuhan, werd door de Chinese autoriteiten niet serieus genomen toen hij alarm sloeg. Zo liet hij collega-artsen op 30 december weten dat "zeven patiënten die een markt in Wuhan bezocht hadden met een SARS-achtig virus besmet waren". Hij waarschuwde dat het virus zich explosief zou verspreiden, waarna de politie hem oppakte voor het verspreiden van geruchten. De man werd begin januari opgenomen in een ziekenhuis en stierf daar nu ook.

