Chinees ruimtestation stort veilig neer in zee OEF! 03 april 2018

Het was even spannend toen bleek dat Tiangong-1 sneller dan verwacht naar beneden kwam, maar het Chinese ruimtestation is uiteindelijk veilig neergestort. Gisternacht, om kwart over twee onze tijd, keerde het terug in de atmosfeer. Toen het de dampkring binnendrong, is het bijna volledig opgebrand. Van het gevaarte van bijna 9 ton bleven enkel kleine stukjes over, en die zijn in de Stille Oceaan terechtgekomen, op zo'n 4.000 km van Hawaï. Zoeken naar brokstukken heeft weinig zin, want die liggen kilometers diep in zee. Tiangong-1 - Chinees voor 'Hemels Paleis' - werd zeven jaar geleden gelanceerd, maar de Chinezen verloren al in 2016 alle contact met het gevaarte. Wetenschappers hadden het tuig niet meer in de hand en konden het niet gecontroleerd op aarde laten neerstorten. (LVB)

