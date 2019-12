Exclusief voor abonnees China, Rusland en Iran houden samen militaire oefeningen 27 december 2019

De zeemachten van China, Rusland en Iran gaan vanaf vandaag gezamenlijk manoeuvres uitvoeren in de Golf van Oman. Dat is meegedeeld door Peking. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de oefeningen "deel uitmaken van de normale militaire samenwerking". Hoeveel militairen en schepen er worden ingezet, is niet meegedeeld. China maakte wel bekend dat het de Xining, een antiraketschip, zal inzetten. De aankondiging gebeurt op een moment dat er sprake is van toegenomen spanningen tussen de VS en Iran. Hun verstandhouding is verslechterd als gevolg van de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit de nucleaire deal van 2015.