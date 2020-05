Exclusief voor abonnees China maakt 2 miljard vrij voor wereldwijde strijd tegen corona 19 mei 2020

China gaat de komende twee jaar 2 miljard dollar - zo'n 1,83 miljard euro - bijdragen aan de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping bekendgemaakt. Het geld is niet alleen bestemd voor gezondheidsmaatregelen, maar ook voor ontwikkelingshulp aan getroffen landen, zei Xi in een videotoespraak op de jaarlijkse conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij drong er bij andere landen op aan hun financiering aan de WHO te verhogen. "De WHO zou de wereldwijde respons moeten leiden", zei hij over het VN-agentschap dat met een tekort wordt geconfronteerd omdat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage hebben opgeschort. China ondersteunt een "volledige evaluatie" van de wereldwijde reactie op het nieuwe coronavirus zodra de epidemie is gestopt, zei president Xi nog.

