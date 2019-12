Exclusief voor abonnees China lanceert Lange Mars-5 draagraket 28 december 2019

00u00 0

China heeft gisteren een Lange Mars-5 draagraket gelanceerd, één van de krachtigste draagraketten ter wereld. Op door de staatstelevisie CCTV rechtstreeks uitgezonden beelden was te zien hoe het gevaarte zich om 13.45 uur Belgische tijd verhief van op de nieuwe lanceerbasis Wenchang op het tropische eiland Hainan. De nuttige lading bestond uit de communicatiesatelliet Shijan-20. Twee eerdere lanceringen van de Lange Mars-5 waren geen succes. Bij de eerste kwam in 2016 de nuttige lading alleen dankzij wat moeite in de vooropgestelde baan. De tweede faalde in 2017 helemaal. Na het succes nu wordt het plan om volgend jaar al met de Lange Mars 5 een verkenner naar Mars te sturen, weer iets concreter.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis