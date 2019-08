Exclusief voor abonnees China laat Britse diplomaat vrij 26 augustus 2019

De medewerker van het Britse consulaat in Hongkong die sinds begin augustus door China werd vastgehouden, is weer op vrije voeten. Volgens de politie van de Chinese stad Shenzhen werd Simon Cheng Man-Kit "zoals gepland" na een administratieve opsluiting van vijftien dagen vrijgelaten. Chinese staatsmedia zeggen dat de man vastgehouden werd omdat hij prostituees zou hebben bezocht, wat volgens zijn familie verzonnen is. Vorige week hadden de Britten nog gezegd extreem bezorgd te zijn over de verdwijning. Cheng was voor een economische vergadering naar Shenzhen gereisd. Hij verdween op 8 augustus aan de grens, op de terugweg naar Hongkong.