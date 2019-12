Exclusief voor abonnees China en VS sluiten voorlopig akkoord 14 december 2019

00u00 0

De VS en China hebben een voorlopig handelsakkoord bereikt, zo is van beide kanten bevestigd. Het houdt in dat de Verenigde Staten de heffingen op Chinese producten stap voor stap opheffen, terwijl China de invoer vanuit de VS opdrijft. Volgens president Donald Trump gaat het land akkoord om op grote schaal Amerikaanse landbouw-, energie- en andere producten aan te kopen. De heffingen die morgen zouden ingaan op Chinese goederen, zullen als gevolg van de deal niet worden toegepast, aldus nog de president op Twitter, waar hij de overeenkomst ook "geweldig" noemt.