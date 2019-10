Exclusief voor abonnees China en VS sluiten al gedeeltelijk handelsakkoord 12 oktober 2019

De Verenigde Staten en China hebben een deal bereikt over een gedeeltelijk handelsakkoord. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd na afloop van een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Volgens Trump gaat het om een "omvangrijke fase 1-deal", die evenwel nog niet op papier staat. Onder meer intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen zijn in het deelakkoord opgenomen. China zou zich ertoe verbinden om voor 40 tot 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwgoederen kopen. Minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat de VS afziet van de aangekondigde verhoging van importheffingen op 250 miljard dollar aan Chinese goederen, die dinsdag zou ingaan. De gedeeltelijke deal zou een staakt-het-vuren kunnen inleiden in de anderhalf jaar durende handelsoorlog tussen de twee landen, en een voorzet kunnen zijn voor een breder handelsakkoord.

