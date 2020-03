Exclusief voor abonnees China dient 108 vrijwilligers vaccin toe 24 maart 2020

In China zijn wetenschappers gestart met de eerste klinische proef van een potentieel vaccin tegen corona. De proefpersonen - 108 vrijwilligers tussen 18 en 60 jaar, allemaal uit de stad Wuhan, waar het virus uitbrak - hebben het spuitje inmiddels gekregen. Ze worden nu zes maanden opgevolgd. Chinese gezondheidsfunctionarissen gaven op 17 maart groen licht voor het onderzoek. Dat was net op het moment dat de Amerikanen ook een eerste test van een vaccin aankondigden. Die vindt plaats in Seattle, op 45 volwassenen. Rusland laat dan weer weten dat het begonnen is met het uittesten van een vaccin op dieren. De eerste resultaten daarvan worden in juni bekendgemaakt.