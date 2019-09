Exclusief voor abonnees Chill, het is tegen de laatste 06 september 2019

De Rode Duivels spelen vanavond in San Marino hun vijfde EK-kwalificatiewedstrijd. Zij zullen winnen. De vraag is alleen met hoeveel. Bondscoach Roberto Martínez ziet nog een andere inzet van de match: "Kunnen wij even goed zijn zonder Eden Hazard?" Die is inmiddels terug in Madrid, waar hij de baltraining hervatte. Hazard liep drie weken geleden op training een spierscheurtje op. "Het risico om te spelen was te groot", aldus Martínez. Real is tevreden dat hij Hazard vrijgaf, waardoor diens revalidatieproces in Madrid kan plaatsvinden. Hazard maakt mogelijk volgende week zaterdag tegen Levante zijn officiële debuut voor Real. Maar nu eerst: goaltjes tellen in San Marino. De laatste op de FIFA-ranglijst tegen de eerste. Onwaarschijnlijk toeval. Maar géén primeur. In 2011 won Nederland - toen nummer 1 - tegen San Marino - toen gedeeld laatste - met 11-0. (SK/TTV)

