Child Focus schaart zich achter eis IS-weduwen 29 mei 2018

Twee weduwen van Antwerpse IS-strijders die vastzitten in een detentiekamp in het noorden van Syrië, dagen de federale regering voor de rechtbank. Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal eisen dat ze samen met hun vijf kinderen gerepatrieerd worden. Opvallend: beide vrouwen krijgen steun van Child Focus. "De omstandigheden in die kampen zijn zo armzalig dat het leven van de kinderen in gevaar is. Niet alleen dat van deze vijf, maar van álle 145 minderjarige Belgen die nog in het conflictgebied verblijven", zegt woordvoerder Dirk Depover. "De regering heeft beloofd om kinderen tot 10 jaar terug te halen. We doen er alles aan om die belofte waar te maken." (PLA)