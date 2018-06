Child Focus: "Op reis? Formulier invullen tegen ontvoering" 27 juni 2018

Een ouder die met zijn of haar kinderen op reis vertrekt zonder de andere ouder, bijvoorbeeld na een echtscheiding, kan voortaan een toestemmingsformulier invullen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de duur en bestemming van de reis. Zo willen Child Focus en de FOD Justitie internationale kinderontvoering voorkomen. Child Focus behandelt elk jaar ongeveer 350 van zulke dossiers. "Juridisch afdwingbaar is het formulier niet", legt Hilde Demarré van Child Focus uit. "Het dient om te sensibiliseren. Wanneer een ouder écht vreest dat de andere de kinderen zou kunnen ontvoeren, zijn andere preventiemaatregelen nodig. We juichen dan ook het wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel toe, om de familierechtbank de bevoegdheid te geven reisbeperkingen op te leggen bij ernstige aanwijzingen van kinderontvoering."

